Polícia desativa refinaria de cocaína que funcionava em casa alugada no bairro de Mandacaru

A Polícia Militar localizou uma casa que era usada como base do tráfico para o refinamento de cocaína, antes do entorpecente ser distribuído para os pontos de venda de drogas. A residência era alugada e ficava em uma vila, na rua Iaiá Paiva, no bairro de Mandacaru, Zona Norte da Capital da Paraíba. Na ação, a Força Tática do 1º Batalhão apreendeu mais de 5 kg de cocaína pura, balança digital e substâncias químicas que eram misturadas à droga. A mistura era feita na sala da casa. No local, foram apreendidos ainda dois coletes balísticos, com emblemas de uma empresa de segurança privada. O local foi descoberto quando a PM realizava rondas e percebeu a presença de pelo menos oito pessoas aglomeradas na frente da casa, que ficava na vila. Quando perceberam que os policiais iriam fazer a abordagem, os suspeitos fugiram com mochilas nas costas e deixaram a residência aberta. Pela porta, os integrantes da Força Tática visualizaram a droga espalhada, que possivelmente tinha acabado de chegar e ainda seria refinada e preparada. Todo o material apreendido foi levado para a Central de Flagrantes, no Geisel. SECOM