Polícia desarticula ponto de tráfico, apreende quase 30 tabletes de drogas e captura foragido da Justiça

A Polícia Militar desarticulou mais um ponto de tráfico e apreendeu 29 tabletes de drogas, nesse sábado (30), na zona sul de João Pessoa, durante a Operação Cidade Segura. Os entorpecentes podem pesar cerca de 30 quilos. Um suspeito que estava foragido do sistema prisional foi preso. A ação foi realizada pelos policiais da Companhia de Choque, do Batalhão de Operações Especiais (Bope) que estavam atuando no bairro de Mangabeira. “Fomos informados de um possível local de tráfico, com um fluxo intenso e suspeito de pessoas, em uma região da comunidade do Iraque. Nas diligências, os suspeitos que estavam em uma casa perceberam nossa chegada na área e fugiram, mas um deles foi detido”, explicou o tenente Cassiano, do Choque, que esteve à frente da ação. Na casa, os policiais encontraram 29 tabletes de substância com as características da maconha e uma quantidade de cocaína, além de balança de precisão, e dinheiro, provavelmente do tráfico. Segundo os policiais, o suspeito detido no local confessou que é foragido do sistema prisional onde cumpria pena pelo crime de tráfico de drogas, e contra ele há também um mandado em aberto pelo mesmo crime. Ele tem 23 anos de idade. Todo o material e o acusado foram conduzidos para a Central de Flagrantes. A ação dos policiais do Bope aconteceu durante a Operação Cidade Segura, que tem intensificado o policiamento em todo o estado.

SECOM