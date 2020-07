Polícia desarticula esquema do tráfico de drogas em Mamanguape

A Polícia Militar desarticulou, na noite dessa quarta-feira (15), um ponto do tráfico que usava um bar para armazenar e vender drogas, na cidade de Mamanguape, no Litoral Norte da Paraíba. Dentro do estabelecimento, foram apreendidos 14 kg de maconha, 300 gramas de crack e dinheiro. O material estava escondido em uma rede de dormir.

A ação que acabou com esse esquema do tráfico foi realizada pelas equipes da Força Tática da 2ª Companhia Independente da Polícia Militar (2ª CIPM), que receberam indicações da Coordenadoria de Inteligência (COInt) da PM sobre o comércio de entorpecentes que era realizado a partir do bar. Durante o cerco, o dono do estabelecimento, que tem 25 anos, foi preso em flagrante. O comparsa dele, que já foi identificado, fugiu por uma área de mata.

O preso foi apresentado com o material na delegacia de Polícia Civil, em Mamanguape.