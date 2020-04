Polícia desarticula esquema de tráfico de drogas que atuava na cidade de Jacaraú

A Polícia Militar desarticulou um esquema do tráfico de drogas que funcionava em uma casa, na cidade de Jacaraú, no Litoral Norte da Paraíba, onde foram apreendidas arma, pedras de crack e trouxa de maconha, na tarde dessa quarta-feira (1º). A venda de drogas seria chefiada por um presidiário do regime semiaberto – que é aquele tipo de prisão onde o preso é solto durante o dia para trabalhar ou estudar, tendo a obrigação de retornar à prisão apenas à noite. O acusado, que tem 20 anos, foi preso em flagrante na residência. Ele cumpria pena por roubo na cadeia de Jacaraú. Os policiais da 2ª Companhia Independente da PM chegaram até o local depois que receberam uma denúncia, através do Centro de Operações Policiais Militares (COPOM), delatando a venda de drogas que acontecia na casa. Nas buscas, foi apreendido um rifle, munições, 36 pedras de crack e uma trouxa de maconha. O preso e todo o material foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil, em Mamanguape. SECOM