Polícia derruba drone que transportava drogas para dentro do presídio do Roger

A Polícia Militar derrubou um drone que jogaria meio quilo de maconha dentro da Penitenciária Desembargador Flósculo da Nóbrega – o presídio do Roger, durante a madrugada, em João Pessoa. Um dos policiais militares que fazem a segurança externa da unidade prisional, percebeu quando o equipamento estava se aproximando e atirou, evitando que a droga fosse parar nas mãos dos presos.

Equipes do 1º Batalhão ainda fizeram buscas na região onde fica o presídio para tentar identificar quem estava pilotando remotamente o aparelho, mas nenhum suspeito foi localizado. O drone deve passar por perícia.

O equipamento e as drogas, que estavam embaladas em um saco preto com um saquinho de nylon junto, serão levados para a Central de Flagrantes, no Geisel.

SECOM