Polícia Civil prende em Cuitegi acusado de assassinato

Na manhã de hoje, dia 28.12.2019, a Polícia Civil por meio dos Núcleos de Homicídios de Queimadas-PB e do Núcleo de Homicídios de Guarabira-PB, deram cumprimento a Mandado de Prisão Temporária expedido pela Comarca da Justiça de Queimadas-PB contra ARTUR FIDELES BARBOSA, de 27 anos de idade, natural de Queimadas-PB, filho de Aroldo Barbosa Silva e de Cleide da Silva Fideles, o qual se encontrava foragido desde o dia 19.12.2019 quando assassinou brutalmente a vítima BRUNO LOPES BERNARDO DA SILVA, de 22 anos de idade, no bairro do Castanho, na cidade de Queimadas-PB, após atrair a vítima para supostamente pagar uma dívida de jogo on line contraído pelo acusado junto a Barbearia da vítima, onde funcionava jogos on line.

A prisão ocorreu na cidade de Cuitegi-PB.

O preso após exames de corpo de delito, será recolhido na Carceragem da Central de Polícia de Campina Grande-PB, onde aguardará audiência de custódia.