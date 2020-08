Operação conjunta Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal, na manhã deste domingo (01), resulta na apreensão de aproximadamente 30 kg de Maconha e na prisão de duas pessoas. A abordagem policial ocorreu no posto da PRF do “Café dos Ventos”, dentro da circunscrição do município de Sobrado/PB, onde se encontravam Policiais Civis da Delegacia Especializada de Repressão ao entorpecentes de João Pessoa.

