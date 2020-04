Polícia atua na prevenção do coronavírus em 32 aldeias indígenas Paraíba

A Polícia Militar da Paraíba deu início, nessa quinta-feira (2), a um trabalho voltado para alertar a população indígena que vive nas 32 aldeias do Litoral Norte do Estado, com o objetivo de prevenir a proliferação do novo coronavírus entre os índios paraibanos. De forma integrada com representantes da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), Fundação Nacional do Índio (Funai) e secretarias de Saúde dos municípios, os policiais utilizam um carro de som para alertar sobre as medidas que o momento exige, repassando todas orientações das autoridades públicas de saúde do país e do mundo. “Temos uma relação muito próxima com a população indígena e isso facilita esse trabalho de conscientização. Estamos advertindo a todos sobre precauções que devem ser tomadas em relação à prevenção contra o novo coronavírus, reafirmando a impossibilidade de haver qualquer tipo de aglomeração no interior das aldeias e conclamando os índios a fazer parte conosco da luta contra a COVID-19, para podermos passar por tudo isso juntos e com saúde”, explicou o comandante da 2ª Companhia Independente, major Alberto Filho. Ele disse que as ações foram planejadas desde a semana passada, mas a preocupação com a população indígena cresceu depois que observou as notícias nacionais das últimas horas. “No mês de abril é comemorado o Dia do Índio, no dia 19, como todos sabem. Mas abril começou com a notícia do primeiro caso do novo coronavírus entre índios brasileiros, que foi na cidade de Santo Antônio do Içá, no Estado do Amazonas. O próprio ministro da Saúde demonstrou preocupação da doença se espalhar entre os povos indígenas e estamos aqui dando continuidade ao trabalho de proteção dessa população, no momento com orientações fundamentais para prevenir casos entre índios aqui da Paraíba”, completou. Serão de quatro a seis aldeias percorridas por dia com esse trabalho de orientação. Paralelo a isso, os policiais da 2ª Companhia Independente da PM continuarão fiscalizando o cumprimento do Decreto Estadual nº 40.122, de 13 de março de 2020, que estabeleceu medidas de prevenção de contágio pelo COVID-19 na Paraíba. SECOM