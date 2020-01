Polícia apreende mais de 15 kg de drogas em ações de combate ao tráfico no fim de semana

Nove apreensões de drogas foram realizadas pela Polícia Militar neste final de semana, durante as ações de combate ao tráfico. Foram apreendidos mais de 15 kg de maconha, cocaína e crack, nas cidades de João Pessoa, Campina Grande, Princesa Isabel, Santa Rita e Princesa Isabel. No total, 13 pessoas foram presas em flagrante.

A maior apreensão aconteceu no fim da noite da sexta-feira (10), durante a 35ª Operação Impacto, no condomínio Vieira Diniz, na Capital. Um homem de 23 anos foi preso com 13 tabletes de maconha, em um apartamento. Com ele, que já tinha passagem por roubo, foram encontradas ainda balança de precisão, mais de R$ 5 mil em dinheiro, comprovantes de depósito de pagamento, caderno com anotações da movimentação financeira do tráfico e duas munições de calibre 12.

Ainda na operação Impacto, um homem de 36 anos foi preso no bairro do Pedregal, em Campina Grande, com mais de 1 kg de cocaína, 280 gramas de crack e duas balanças de precisão.

Para a última quinzena de janeiro, o comando da corporação irá intensificar as ações em locais que estão sendo mapeados e indicados pelas Coordenadorias de Estatística e de Inteligência.