Polícia apreende maconha cultivada em quintal da casa de adolescente em Bayeux

A Polícia Militar apreendeu 50 trouxas de maconha prontas para a venda, na manhã desta sexta-feira (17), durante abordagem a um adolescente de 16 anos, na comunidade Jesus de Nazaré, localizada no bairro do Mário Andreazza, em Bayeux. O jovem, que é suspeito de atuar na venda do entorpecente, cultivava a Cannabis Sativa – planta da qual se faz a maconha – no quintal de casa.

A ação ocorreu por volta das 9h e, quando os policiais foram até a residência dele pegar a documentação, perceberam que tinha a planta no quintal. Ele revelou que fazia tempo que estava cultivando.

O jovem e o material apreendido foram levados para a 5ª Delegacia Distrital, em Bayeux.