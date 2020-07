Polícia apreende espingarda com adolescente em Itabaiana

A Polícia Militar apreendeu uma espingarda calibre 12 que estava com um adolescente na cidade de Itabaiana. A ação aconteceu nessa quarta-feira (15), durante a Operação Pôr do Sol, que reforçou o policiamento na região do Vale do Paraíba.

Os policiais da Força Tática do 8º Batalhão chegaram até o jovem após receberem informações do cometimento de atos infracionais. A arma estava na casa do adolescente, que foi apreendido na ação. Ainda no local, os policiais militares apreenderam também chumbo e pólvora, material utilizado para confecção de munições.

O menor e os materiais ilícitos foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil da região. Ele pode estar envolvido em outros atos infracionais que vinham ocorrendo na localidade.