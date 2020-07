Polícia apreende armas e munições após abordar dupla em Rio Tinto

A Polícia Militar apreendeu um revólver e mais de 25 munições, nessa quinta-feira (9), após abordar dois suspeitos que estavam circulando em uma moto, na zona rural de Rio Tinto, no Litoral Norte da Paraíba. Os policiais da 2ª Companhia Independente da PM encontraram o revólver na cintura de um dos suspeitos. O restante do material apreendido, duas cartelas lacradas com munições novas, estava dentro de uma sacola, transportada pelo segundo homem. A dupla foi apresentada na delegacia de Polícia Civil, em Mamanguape. Em Cruz do Espírito Santo – Também na zona rural, os policiais do 7º Batalhão apreenderam uma espingarda. A arma estava dentro de uma sacola e foi deixada por dois suspeitos, que fugiram por dentro um matagal ao perceberem a presença da PM na localidade. A espingarda foi levada para a Central de Flagrantes, em João Pessoa. SECOM