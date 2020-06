Polícia apreende arma, droga e quase R$ 23 mil em dinheiro na cidade de Mari

A Polícia Militar apreendeu um revólver, quase R$ 23 mil e drogas, em uma casa, na manhã desta quarta-feira (10), durante ação para verificar a denúncia de que uma idosa de 96 anos estaria sofrendo maus-tratos, na cidade de Mari. O material estava com o filho, de 70 anos, que foi encontrado em um dos quartos da residência. Ele é ex-presidiário e já cumpriu 16 anos de pena por latrocínio (roubo seguido de morte). A ação foi realizada por equipes do Motopatrulhamento Comunitário do Batalhão Especializado em Policiamento com Motocicletas (BEPMotos), que a princípio não confirmaram a existência de maus-tratos contra a mãe do suspeito. A arma foi localizada na cabeceira da cama dele, a droga estava em uma cômoda e o dinheiro foi encontrado dentro de uma bolsa. Ele alegou que o valor não é de origem ilícita, o que ficou de ser comprovado na delegacia. O caso foi levado para a Central de Polícia, em João Pessoa. SECOM