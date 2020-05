Polícia apreende arma de fogo em barreira policial no Litoral Norte

Durante uma barreira policial montada no município de Itapororoca, Litoral Norte do Estado, a Polícia Militar apreendeu uma arma de fogo e prendeu um homem. A ação aconteceu nas últimas horas desse domingo (17), quando um reforço policial acontecia na área.

Policiais militares da 2ª Companhia Independente realizavam um bloqueio próximo ao Posto Marinho, quando avistaram um homem em atitude suspeita. No momento da abordagem policial, foi encontrado com ele um revólver calibre 38, municiado, que estava em sua cintura.

O homem foi preso e conduzido para a Delegacia de Mamanguape com a arma de fogo apreendida

SECOM