Polêmica: vice denuncia desmandos de prefeito do município de Araçagi

O vice-prefeito Melkizedek Gomes Barbosa, de Araçagi, município localizado no Brejo paraibano, formulou uma Representação Civil por Ato de Improbidade Administrativa contra o prefeito Murilio da Silva Nunes.

De acordo com a denúncia, apesar do fechamento da unidade mista de saúde da cidade (Unidade Mista Vanildo Maroja) ter sido efetuada no ano de 2017, as despesas no setor da Saúde atualmente seriam maiores do que quando a referida unidade estava aberta.

Segundo a denúncia, “um fatiamento” da prestação relativa à saúde na cidade teria sido configurada através da implantação de diversos postos de saúde familiar (PSF’s) para maquiar gastos na saúde pública que seriam injustificáveis.

Dentre as supostas irregularidades apontadas na denúncia estão a aplicação incorreta do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ) para funcionários da Saúde e pagamento de gratificações desproporcionais a alguns ocupantes de cargos na saúde pública.

A denúncia ainda fala da suposta inexistência de uma Policlínica na cidade de Araçagi, mas, que seria apresentada como existente para a população.

Segundo o documento, a Policlínia, existiria de fato apenas no sítio eletrônico do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES) onde constaria que ela estaria em pleno funcionamento com seis clínicas especializadas e duas clínicas básicas, localizada na rua Olívio Maroja, S/N, no Centro de Araçagi.

No mesmo Cadastro ainda constaria a informação da existência física de um centro de especialidades odontológicas, porém, segundo a denúncia, o dito atendimento odontológico nunca teria existido.

Confira abaixo um vídeo do suposto abandono do PSF V São Vicente, de Araçagi:

fonte: Paraíba Rádio Blog