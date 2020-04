PMCG vai acatar recomendação do MP sobre reabertura do comércio

O procurador-geral do Município de Campina Grande, José Mariz, informou durante entrevista à Rádio Panorâmica FM, nesta quinta-feira (16), que a prefeitura vai acatar as recomendações do Ministério Público para não reabrir o comércio na cidade na próxima semana.

“Quando aparece um parecer dessa forma, é acatar e abraçar com todo carinho do mundo essas recomendações e dizer: vamos seguis isso aqui”, disse.

Mariz informou que a Prefeitura tem respeito pelo Ministério Público e vai apresentar aos órgãos o planejamento que estava sendo feito na cidade para reabertura do comércio.

“O que a gente percebe neste gesto do Ministério Público é uma união de forças. A gente não tem o MP como litigante. São homens e mulheres de bem com o mesmo sentimento que o nosso, que é a preservação da vida”, afirmou.

Ele defendeu que sejam montadas rígidas barreiras sanitárias nas entradas da cidade, com auxílio do exército, para evitar que outras pessoas infectadas pelo novo coronavírus entrem no município.

Mariz explicou que a ação de acatar a recomendação do Ministério Público não será por receio de uma ação judicial e sim diante do zelo pela vida das pessoas.

Uma recomendação assinada pelo Ministério Público Federal (MPF), o Ministério Público do Trabalho (MPT) e o Ministério Público da Paraíba (MP/PB) foi enviada ao prefeito Romero rodrigues, para que sejam prorrogadas as medidas de contenção e fechamento do comércio no município.