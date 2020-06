PLANEJAMENTO: Camila defende convergência entre setor de eventos e normas sanitárias para retomada das atividades: “eles precisam ser ouvidos”

A deputada estadual Camila Toscano (PSDB) participou da Sessão Especial da Assembleia Legislativa da Paraíba, realizada nesta segunda-feira (29), para discutir as estratégias de retomada da economia do setor de eventos. Camila defendeu que haja uma convergência entre o segmento e o Poder Público para que as normas sanitárias sejam respeitadas, porém que também chance ao setor de apresentar soluções para retomada gradual de suas atividades. “Entendo que essa não é uma equação fácil, mas defendo que com o diálogo e transparência possamos chegar a uma convergência de interesses. O setor de evento está muito prejudicado. Talvez, junto com o Turismo, seja o mais prejudicado até então com as medidas de isolamento social. Portanto, é preciso ouvi-los e chegar a um ponto que permita que o retorno gradual das ações”, afirmou. A sessão desta segunda-feira foi proposta pelo presidente da Casa, Adriano Galdino, que estabeleceu prazo, até a próxima sexta-feira (3), para que os empreendedores do setor possam enviar sugestões para um plano de retomada do segmento. Os empreendedores e trabalhadores da área formaram uma Comissão Representativa de Profissionais de Eventos da Paraíba e apresentarão as sugestões ao Legislativo que, encaminhará ao Governo do Estado. Assessoria de Imprensa