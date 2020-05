Pilõezinhos registra primeiro caso de Coronavírus

A Secretaria Municipal de Saúde de Pilõezinhos registrou, nesta sexta-feira (01/05/2020), o primeiro caso de Coronavírus no município. O paciente que apresentou os sintomas trata-se de um jovem de 20 anos que foi diagnosticado com princípios da Covid-19. Após ter realizado todos os procedimentos o jovem testou positivo.

No momento o paciente encontra-se em quarentena domiciliar, recebendo todas as orientações necessárias dos profissionais da Secretaria de Saúde e da equipe Epidemiológica de Vigilância Sanitária do município. De acordo com o boletim apresentado, e apesar de ter testado positivo, os sintomas foram classificados como leve, porém requer cuidados e, acima de tudo, o isolamento social necessário. O referido paciente não tem histórico de viagem.

O secretário de saúde, Antonio Marcos, reforça os cuidados e as precauções que a população de Pilõezinhos deve seguir. Além do próprio isolamento, que é uma medida sugerida pelos principais Órgãos de Saúde, o secretário também enfatizou algumas recomendações como por exemplo o uso de máscara, a higienização das mãos e evitar, ao máximo, aglomerações de pessoas.

Seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde, a Prefeitura de Pilõezinhos vem tomando as devidas precauções para evitar a proliferação do vírus em nosso município, com a assinatura de Decretos municipais que estabelecem algumas regras fundamentais e que tem por objetivo manter o controle da prevenção e cuidados com a saúde da população.

Assessoria

Prefeitura de Pilõezinhos