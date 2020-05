PILÕEZINHOS REGISTRA MAIS DOIS NOVOS CASOS DE CORONAVÍRUS, TOTALIZANDO ATÉ O PRESENTE MOMENTO 4 CASOS CONFIRMADOS.

(ATUALIZADO: 07/05/2020)

A Secretaria Municipal de Saúde de Pilõezinhos registrou mais dois casos de Coronavírus no município, sendo eles uma mulher de 22 anos e um homem de 37 anos. No momento todos os pacientes encontram-se em quarentena domiciliar, recebendo todas as orientações necessárias dos profissionais da Secretaria de Saúde e da equipe Epidemiológica de Vigilância Sanitária do município. Assim como nos casos anteriores, os pacientes desses últimos também apresentaram sintomas leves do vírus, que até o presente momento não apresentam risco de vida, porém seguem mantendo as orientações da nossa equipe da saúde.

Seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde, a Prefeitura de Pilõezinhos vem tomando as devidas precauções para evitar que mais pessoss sejam infectadas pelo Coronavírus. Com a determinação, por meio do Decreto 11/2020, do fechamento de alguns estabelecimentos, bem como a distribuição de máscaras e álcool para a população do município.

OBS: Por questão de ética profissional e pela preservação da identidade das vítimas, seguindo o padrão dos Órgãos de Saúde Federal e estadual, a Secretaria de Saúde de Pilõezinhos não divulgará o nome dos pacientes que testarem positivo com a Covid-19. Porém, estes estarão sendo devidamente monitorados, e tendo o devido acompanhamento dos profissionais de saúde do município.

Pilõezinhos, 07 de maio de 2020

Secretaria Municipal de Saúde

Prefeitura de Pilõezinhos