Pilõezinhos: Mônica faz balanço das ações de 2019 e divulga programação da Festa de São Sebastião 2020

A prefeita Mônica Cristina, a vice-prefeita Rosileida Uchoa e os secretários que compõem a equipe da administração pública do município de Pilõezinhos concederam, na manhã desta sexta-feira (27), no Auditório Maria Margarida Constantino, ao lado da Escola Marlene Alves Mendes, uma entrevista coletiva para os profissionais da comunicação da região do brejo.

Mônica fez um balanço das conquistas alcançadas durante todo esse ano de 2019, onde elencou diversas obras realizadas e metas superadas, projetos que se tornaram realidade. Mônica pontuou os quase 7 mil de metros de ruas calçadas com recursos próprios, além dos abastecimento de água na zona rural do município, nas localidades onde mais precisam desse recurso.

As reformas gerais de vários órgãos públicos também foram conquistas que mudaram a vida dos beneficiários, a exemplo das reformas de todas as Unidades Básicas de Saúde do município, reforma geral no ginásio de esportes, onde proporcionou uma melhor qualidade para a prática de futsal para os desportistas de Pilõezinhos. Uma das mudanças no município foi a reforma da Praça São Sebastião, onde deu uma nova identidade ao centro do município, além da ampliação da ponte central, onde será o novo cenário para a realização da nova festa de São Sebastião 2020. Outra conquista muito significante para os aposentados do município foi a recuperação do IPMP (Instituto de Previdência Municipal de Pilõezinhos) que, no início da atual gestão tinha em conta apenas R$ 0,13 (treze centavos) e hoje, de acordo com a Presidente do Instituto de Pilõezinhos, Solonildo Batista, está em quase oitocentos mil reais. Além de muitas outras ações que beneficiaram ainda mais a nossa população.

Desejando um ano novo de muita paz, saúde e sucesso, Mônica agradeceu a todos os profissionais da comunicação que se fizeram presentes e agradeceu, também, a todos que acompanharam por meio das rádios e das transmissões nas redes sociais. Com esperança e muito otimista, a prefeita disse que 2020 será um ano de novas conquistas, de novos desafios e, acima de tudo, de grandes realizações.

NOVA ESTRUTURA DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO

Durante a entrevista, Mônica fez a divulgação da Programação Oficial da Festa São Sebastião 2020, onde pontuou as novas alterações na estrutura do evento, bem como a organização que esse ano seguirá um novo padrão. Uma das novidades da festa em 2020 será a restrição, por exemplo, de entrada no evento com garrafas de vidro. Para proporcionar mais segurança, os pontos de entrada serão fechados e, para entrar na festa, os visitantes passarão por uma breve revista para evitar, portanto, que o participante entre, por ventura, com algum material ilícito ou indesejado. Além da Polícia Militar, esse ano o evento conta com um maior contingente na equipe de segurança particular.

Na tarde desta quinta-feira (26), a organização da festa se reuniu com a equipe da 2ª CPTran onde, na oportunidade, discutiram as melhores estratégias para o melhoramento no fluxo e na organização dos veículos que estarão trafegando durante as noites que terão atrações no palco principal.

A ideia principal, além da maior segurança, é deixar as principais ruas que dão acesso à festa totalmente desobstruídas, com o apoio total da equipe de segurança que será contratada pela Prefeitura e, também, com a orientação necessária da equipe da 2ª Companhia de Trânsito do 4º Batalhão de Polícia Militar.

PROGRAMAÇÃO OFICIAL DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO 2020

PALCO PRINCIPAL:

Dia 17: Dorgival Dantas e Farra de Rico

Dia 18 – Brunno Soarez, Henry Freitas e Edu Lima

Dia 19 – Sâmya Maia e Forrozão dos Meninos

PALCO BREGA:

Dia 11: Paulo Márcio e Banda Brega é Você

Dia 12: Bartozinho Galeno e Nildo Manga

Dia 13: Júnior Marrone e Shyrle Manga

Dia 14: ARTISTAS DA CASA

Dia 15: Mano Guedes e Mago dos Teclados

Dia 16: Maribele, Coninha e Márcio Cuiabá

Dia 17: Luciano dos Teclados, J. Freitas e Cícero Silva (Beto Barbosa Cover)

Dia 18: Carlos Alexandre Jr. e Novinho do Brega

Dia 19: Júlio César & Banda e Raio do Sol Vip

Dia 20: A Hora da Graça em Praça Pública

