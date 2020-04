A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (29), uma operação com o objetivo de combater os crimes de corrupção ativa e passiva, no âmbito da Prefeitura de Cruz do Espírito Santo, na Paraíba. A operação Holerite teve a participação da Controladoria-Geral da União – CGU, e com auxílio da Caixa Econômica Federal.

A operação cumpre três mandados de busca e apreensão, na residência do

investigado, em uma empresa, bem como na Prefeitura de Cruz do Espírito Santo.

As ordens foram expedidas pelo Tribunal Regional Federal da 5 Região e contou com a participação de 20 (vinte) Policiais Federais,

ENTENDA O CASO

A investigação iniciou com escopo de reprimir fraudes na obtenção de empréstimos

consignados perante à Caixa Econômica Federal, por meio de contracheques

ideologicamente falsos, mediante indicação de rendimentos superiores à renda

efetivamente recebida pelos servidores.

Desta forma, era possível aumentar a margem consignável dos empréstimos, gerando

dívidas superiores ao permitido.

Ocorre que, com o aprofundamento da investigação, verificou-se que parte dos valores, na ordem de aproximadamente R$ 386.800,00 (trezentos e oitenta e seis mil e oitocentos reais), foram sacados pelos servidores e repassados ao gestor municipal e ao correspondente bancário responsável pela operacionalização dos empréstimos.

CRIMES INVESTIGADOS

Os investigados responderão pelos crimes de falsificação de documento público (art.

297), corrupção passiva (art. 317), corrupção ativa (art. 333) e estelionato (art. 171,

§3ª), todos do Código Penal, cujas penas somadas ultrapassam 20 anos de prisão.

NOME DA OPERAÇÃO

O nome da operação, HOLERITE, é uma alusão aos valores que saíam das contas dos servidores e eram entregues ao gestor municipal.