PETROBRÁS ANUNCIA REAJUSTE NO GÁS DE COZINHA

O percentual autorizado para as distribuidoras dessa vez foi de 5% e vale

para todo o país.

Apesar do anúncio ter sido feito no sábado, em muitos pontos de revenda

na Paraíba, o Botijão GLP de 13 kg ainda foi comercializado nesse início de semana com o preço antigo.

É que a notícia, não pegou de surpresa apenas os consumidores, mas também os revendedores do segmento, pois, não havia previsão de reajuste.

A princípio, o Governo Federal havia sinalizado que não teria aumento programado para esse período de isolamento disse o Presidente do Sinregás – PB, Marcos Antônio Bezerra.

O novo valor passa a vigorar efetivamente a partir dessa quarta feira

(27\05) em todo o Estado da Paraíba.

Antes desse reajuste, à vista, o preço do botijão de 13 kg variava entre R$ 65,00 e R$ 70,00 e a prazo o valor médio era de R$ 75,00 de acordo com a última pesquisa publicada pelo Procon.

Com a nova tabela, o acréscimo será de R$ 2,00 a R$ 3,00 por botijão para o consumidor final.Com a prática da livre concorrência, o preço pode variar entre os pontos de revenda.

A Petrobrás não emitiu Nota oficial a respeito do aumento no site da Companhia, mas, os interessados podem obter maiores informações através do atendimento em formulário eletrônico ou pelo telefone 0800 728 9001.

Na área da grande João Pessoa, o número de pontos de revenda chega a

500 estabelecimentos comercias, sendo que quase 300 postos devidamente autorizados pela ANP – Agência Nacional de Petróleo se

encontram na capital.

A orientação do Sinregás – PB, é a de que os consumidores só adquiram o gás de cozinha em revendas regulamentadas, já que atendem aos padrões exigidos pelo Código de Defesa do Consumidor e exijam sempre o cupom fiscal na hora da compra.

