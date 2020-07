PESAR: Camila lamenta falecimento do vice-presidente da Assembleia Legislativa Genival Matias

A deputada estadual Camila Toscano (PSDB) lamentou o falecimento do colega de Parlamento e vice-presidente da Casa Epitácio Pessoa, Genival Matias. Ele morreu em decorrência de um mal súbito neste domingo (19), no litoral pernambucano.

A parlamentar externou sentimento de pesar pelo falecimento de Genival. “Com muita tristeza recebi a notícia do falecimento do nosso vice-presidente. Que Deus traga conforto para amenizar a dor da família e amigos”, disse.

Genival Matias estava em seu terceiro mandato como deputado e era vice-presidente da Assembleia Legislativa na atual Legislatura. Empresário do ramo da mineração e da construção civil, herdou a política de seu pai, o juiz federal Genival Matias, que foi vice-prefeito de Juazeirinho, no Seridó paraibano. Atualmente, é presidente estadual do seu partido, o Avante.