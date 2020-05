Pelo segundo ano consecutivo, Tião Gomes é escolhido na ALPB como relator da LDO 2021

Mais uma vez, o deputado estadual Tião Gomes (Avante) foi escolhido entre os parlamentares da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) para ser o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias do próximo ano (LDO-2021). A publicação ocorreu no Diário do Poder Legislativo da última quarta-feira (29), através da Comissão de Orçamento, Fiscalização, Tributação e Transparência.

Esse é o segundo ano consecutivo que o deputado do Avante exercerá a função de relator. Em 2019, foi Tião que assumiu a função de avaliar na LDO-2020 as intenções do Estado, no âmbito do que deveria ser realizado este ano.

“Por mais um ano, fui designado como relator da LDO 2021, pelo presidente da Comissão, Wilson filho, a quem agradeço a confiança na nossa atuação. Um trabalho de muita responsabilidade. Afinal, é a partir dessas diretrizes que a Paraíba percorrerá o caminho para o seu crescimento. Sabemos que o cenário é de instabilidades em todas as áreas, diante dessa pandemia, mas nosso compromisso é procurar o melhor para o povo paraibano e tenho certeza que faremos isso dialogando com todos”, enfatiza Tião Gomes.

O parlamentar será responsável por avaliar as metas, projetos, obras e planejamentos financeiros para o exercício da gestão 2021 do Governo do Estado. É através da LDO que são definidas as prioridades de investimento que possam trazer desenvolvimento para a Paraíba.

ASSESSORIA