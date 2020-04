PBTur incentiva turistas a não cancelarem suas viagens à Paraíba depois da pandemia

A Empresa Paraibana de Turismo (PBTur) iniciou neste final de semana uma ação de divulgação de um vídeo institucional de menos de um minuto com imagens do Destino Paraíba pelas redes sociais. Com o slogan: Não Cancele sua viagem para cá! Adie e aguente mais um pouquinho para conhecer o Destino Paraíba, o objetivo da campanha é mostrar aos turistas brasileiros que, após a pandemia do coronavírus, vale a pena viajar pelo país e conhecer a Paraíba, atendendo a uma orientação do Ministério do Turismo (MTur) que já vinha utilizando a hastag #RemarqueSuaViagem. A presidente da PBTur, Ruth Avelino, explicou que a campanha pelas redes sociais tem uma abrangência nacional, feita pelos perfis da entidade no Facebook, Instagram e Twitter. Segundo a executiva, o vídeo institucional é enviado para jornalistas especializados em Turismo e todos os segmentos do setor (companhias aéreas, redes hoteleiras, operadoras de Turismo, meios de comunicação, agentes de viagens e empresas de receptivo). “É uma forma de mantermos uma positividade, lembrando que esse momento tempestuoso vai passar. Que o importante são as pessoas, seus momentos de lazer com seus familiares. E que a Paraíba é um destino que merece ser visitado”, declarou. SECOM