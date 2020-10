PB tem 200 mil desempregados em setembro, segundo IBGE

A taxa de desocupação na Paraíba cresceu para 13,7% em setembro, de acordo com a PNAD COVID19, divulgada nesta sexta-feira (23), pelo Instituto Brasileiro de Geografia (IBGE). O número de desocupados no estado passou de 141 mil, em maio, para 200 mil no último mês – um aumento de quase 60 mil habitantes nessa situação.