PARTICIPAÇÃO POPULAR: Camila cria ‘Gabinete Conectado’ para conversar com paraibanos

A deputada estadual Camila Toscano (PSDB) criou o ‘Gabinete Conectado’ para se aproximar ainda mais dos paraibanos enquanto durar a pandemia causada pelo coronavírus e consequentemente, a manutenção do distanciamento social. A população de todo o Estado poderá apresentar suas sugestões, críticas e até denúncias por meio do WhatsApp no número (83) 98845-7113.

“Antes da pandemia recebíamos muitos paraibanos no nosso gabinete na Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) para conversar e receber suas sugestões. Esse processo é muito importante para nós deputados, pois atrevés dele trabalhamos para melhorar ainda mais nossa atuação parlamentar. Desta forma, estamos disponibilizando esse contato para estarmos juntos nesse momento tão difícil, mas que iremos superar com união e trabalho mútuo”, destacou a deputada.

De acordo com Camila, os paraibanos poderão encaminhar fotos, vídeos e áudios sobre o que está acontecendo na Paraíba. Os temas serão levados a discussão nas sessões deliberativas da ALPB, bem encaminhados às comissões relacionadas com cada demanda apresentada pela população.



“Essa foi uma forma que encontramos para encurtar distâncias e continuar recebendo demandas. Por esse canal que estamos criando, o cidadão terá a oportunidade de se manifestar sobre qualquer tema. Queremos a participação de todos nesse processo de construção de uma sociedade mais justa”, afirmou Camila Toscano. Assessoria de Imprensa