Paraíso das Frutas: saiba os benefícios do tomate-cereja

O tomate-cereja possui as mesmas propriedades dos demais tomates, seu único diferencial está no seu sabor mais adocicado e menos ácido. Por conter licopeno e ser rico em vitaminas A e B, minerais, fósforo, potássio, cálcio, ácido fólico e frutose, o tomate é um alimento muito saudável e nutritivo. É mais indicado consumir o tomate quando estiver bem maduro, pois contém mais nutrientes concentrados. Benefícios: 1. Ajuda no tratamento de câncer de próstata; 2. Fortalece o sistema imunológico; 3. Neutraliza o ácido no organismo; 4. Reduz os níveis de colesterol. Dica: O tomate pode trazer maiores benefícios quando for cozido ou acompanhado com azeite.