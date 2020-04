Paraíba tem primeiro óbito confirmado por Covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) comunicou, na tarde desta terça-feira (31), o primeiro óbito confirmado por coronavírus (Covid-19) na Paraíba. Trata-se de um homem de 36 anos, com diabetes, residente do município de Patos e que estava internado na UTI do Complexo Hospitalar Clementino Fraga. De acordo com o boletim diário, o paciente deu entrada no serviço na quinta-feira (26), via transferência hospitalar. Internado, evoluiu com piora do quadro clínico e veio a óbito na tarde desta terça-feira (31). Já o outro óbito que ocorreu na manhã da segunda-feira (30), um rapaz de 34 anos, que também estava internado na UTI do Clementino, segue em investigação, uma vez que o primeiro exame deu inconclusivo para o vCovid-19. A amostra foi encaminhada para o laboratório referência para análise e a SES aguarda o resultado. Além do anúncio do óbito, a SES também confirmou mais um caso de Covid-19. A paciente é uma mulher de 43 anos, residente em João Pessoa, e segue internada em leito regular de um hospital privado na capital. Neste momento, a Paraíba contabiliza 18 casos confirmados, sendo 13 em João Pessoa, 02 em Campina Grande e 03 no sertão, nos municípios de Igaracy, Sousa e Patos. Dos confirmados, duas mulheres seguem internadas em leito regular de hospital privado, uma de 55 anos e outra de 43 anos. De acordo com o último censo hospitalar, são 109 casos suspeitos internados, sendo 25 em UTI, 84 em leito tipo enfermaria. SECOM