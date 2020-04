Paraíba tem 195 casos confirmados de Covid-19 e 26 mortes

A Paraíba está com 195 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas nesta quinta-feira (16). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 26 no estado desde o início da pandemia.

195 casos confirmados

26 mortes

979 casos descartados

80 recuperados

Conforme o novo boletim divulgado nesta quinta, 80 pessoas estavam recuperadas, 26 morreram e 26 estavam hospitalizadas, 9 delas em leitos de UTI. Os demais se recuperam em isolamento domiciliar acompanhado pelas secretarias municipais de saúde. Os casos estão distribuídos em 14 municípios.

Duas mortes foram confirmadas nesta quinta. A primeira foi a de um homem, de 67 anos, morador de Campina Grande. A segunda foi de um homem, de 42 anos, morador de Patos. Ambos tinham câncer.

Uma terceira morte foi confirmada nesta quarta após a divulgação do boletim. A paciente era uma idosa, de 93 anos, moradora de um abrigo de longa permanência em João Pessoa.

Com o novo boletim, a Paraíba passa a contabilizar 142 casos em João Pessoa, 17 em Santa Rita, 8 em Campina Grande, 7 em Cabedelo, 6 em Bayeux, 3 em Junco do Seridó, 5 em Patos, 1 em Serra Branca, 1 em Sapé, 1 em Sousa, 1 em Igaracy, 1 Taperoá, 1 São João do Rio do Peixe e 1 em Pombal.

Homem, 36 anos, morador de Patos

Mulher, 86 anos, moradora de Junco do Seridó

Homem, 43 anos, morador de João Pessoa

Mulher, 88 anos, moradora de João Pessoa

Homem, 71 anos, morador de Cabedelo

Mulher, 59 anos, moradora de João Pessoa

Homem, 34 anos, morador de João Pessoa e de Recife

Mulher, 34 anos, moradora de João Pessoa

Homem, 68 anos, morador de Cabedelo

Homem, 84 anos, morador de João Pessoa

Homem, 87 anos, morador de João Pessoa

Homem, 91 anos, morador de Bayeux

Mulher, 90 anos, moradora de João Pessoa

Mulher, de 83 anos, moradora de João Pessoa

Mulher, de 60 anos, moradora de João Pessoa

Homem, de 68 anos, morador de João Pessoa

Homem, 65 anos, moradora de Santa Rita

Mulher, moradora de Taperoá

Homem, 88 anos, morador de João Pessoa

Homem, 46 anos, morador de João Pessoa

Mulher, 95 anos, moradora de João Pessoa

Mulher, 85 anos, moradora de João Pessoa

Mulher, 82 anos, moradora de João Pessoa

Mulher, 84 anos moradora de Sapé

Homem, 67 anos, morador de Campina Grande

Homem, 42 anos, morador de Patos