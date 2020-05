Paraíba registra 252 novos casos e 15 óbitos confirmados em 24h

Casos Confirmados: 2777

Casos Descartados: 3137

Óbitos confirmados: 154

Casos recuperados: 601

Nesta terça, 12 de maio, a Paraíba registra o maior número de casos e óbitos em um único dia, são 252 novos casos de Covid-19 e 15 óbitos causados pela doença. Assim, a Paraíba atinge 2.777 casos de Covid -19. Destes, 154, infelizmente, faleceram e 601 já se recuperaram, segundo informações das Secretarias Municipais de Saúde. Outros 3.137 casos investigados já foram descartados para Covid-19. Dos leitos de UTI para adultos ativados em todo o Estado, 65% estão ocupados. Na Região Metropolitana de João Pessoa, a taxa de ocupação é de 81%. O Índice de Isolamento social registrado pela Inloco no dia anterior é de 44,4%

Os casos confirmados estão em 113 municípios paraibanos:

Alagoa Grande (6); Alagoa Nova (1); Alagoinha (5); Alhandra (34); Araçagi (5); Areia (5); Aroeiras (2); Baia da Traição (4); Bananeiras (3); Barra de Santana (2); Barra de São Miguel (1); Bayeux (70); Belém (1); Bom Jesus (1); Boqueirão (2); Borborema (1); Brejo do Cruz (1); Caaporã (54); Cabedelo (113); Caiçara (5); Cajazeiras (22); Cajazeirinhas (1) Campina Grande (134); Capim (4); Casserengue (1); Catingueira (1); Condado (14); Conde (22); Congo (3); Coremas (5); Coxixola (3); Cruz do Espírito Santo (22); Cuité (1); Cuité de Mamanguape (1); Cuitegí (5); Duas Estradas (1); Esperança (4); Gado Bravo (2); Guarabira (103); Gurinhém (4); Igaracy (1); Imaculada (3); Ingá (1); Itabaiana (10); Itaporanga (2); Itapororoca (5); Itatuba (2); João Pessoa (1316); Joca Claudino (1); Juarez Távora (1); Juazeirinho (5); Junco do Seridó (3); Juripiranga (8); Lagoa de Dentro (2); Lagoa Seca (8); Lucena (12); Malta (1); Mamanguape (10); Mari (26); Marizópolis (3); Massaranduba (4); Mataraca (1); Matinhas (1); Matureia (1); Monteiro (5); Mogeiro (1); Mulungu (3); Natuba (1); Nova Floresta (1) Patos (128); Pedras de Fogo (33); Piancó (5); Pilar (7); Pilões (1); Pilõezinhos (6); Pirpirituba (6); Pitimbu (7); Pocinhos (1); Pombal (2); Princesa Isabel (3); Puxinanã (1); Queimadas (6); Remígio (9); Riachão do Bacamarte (3); Riachão do Poço (1); Riacho dos Cavalos (2); Rio Tinto (13); Santa Helena (1); Santa Luzia (1); Santa Rita (233); Santa Terezinha (1); São Bento (8); São João do Rio do Peixe (6); São José de Espinharas (1); São José de Piranhas (2); São José do Bonfim (1); São José do Sabugi (3); São José dos Ramos (2); São Miguel de Taipu (2); São Sebastião de Lagoa de Roça (5); Sapé (89); Serra Branca (1); Serra da Raíz (3); Serra Redonda (2); Sertãozinho (2); Sobrado (2); Soledade (2); Sousa (42); Tacima (2); Taperoá (19); Teixeira (1); Uiraúna (1); Umbuzeiro (4).

15 óbitos foram confirmados nas últimas 24 h

Mulher, idosa, 83 anos, Hipertensa, obesa, residente em Bayeux, inicio dos sintomas no dia 06/05/2020, interna em hospital público e veio a óbito no dia 11/05/2020.

Homem, adulto, 47 anos, diabético, residente em João Pessoa, inicio dos sintomas no dia 02/05/2020, interno em hospital público e veio a óbito no dia 11/05/2020.

Mulher, adulta, 43 anos, portadora de doença cardiovascular crônica, residente em Santa Rita, inicio dos sintomas no dia 22/04/2020, interna em hospital público e veio a óbito no dia 11/05/2020.

Homem, idoso, 86 anos, portador de hipertensão, insuficiência renal, residente em Bayeux, inicio dos sintomas no dia 17/04/2020, interno em hospital público e veio a óbito no dia 10/05/2020.

Mulher, idosa, 89 anos, hipertensa, residente em Santa Rita, início dos sintomas no dia 27/04/2020, interna em hospital público e veio a óbito no dia 06/05/2020.

Homem, idoso, 72 anos, portador de doença neurológica crônica, residente em João Pessoa, inicio dos sintomas no dia 05/05/2020, interno em hospital público e veio a óbito no dia 09/05/2020.

Mulher, idosa, 77 anos, sem informação de comorbidade, residente em João Pessoa, inicio dos sintomas no dia 04/05/2020, interna em hospital público e veio a óbito no dia 11/05/2020.

Homem, adulto, 43 anos, sem comorbidade, residente em Mogeiro, inicio dos sintomas no dia 10/04/2020, internado em hospital público e veio a óbito no dia 11/05/2020.

Mulher, adulta, 49 anos, portadora de Obesidade Mórbida, Hipertensa, Diabética, residente em Sobrado inicio dos sintomas no dia 02/04/2020, interna em hospital público e veio a óbito no dia 11/05/2020.

Homem, adulto, 46 anos, sem comorbidade, residente em Santa Rita, inicio dos sintomas no dia 06/04/2020, interno em hospital público e veio a óbito no dia 03/05/2020.

Homem, idoso, 82 anos, com comorbidade, Hipertenso, residente em Sapé, inicio dos sintomas no dia 01/05/2020, internado em hospital público e veio a óbito no dia 12/05/2020.

Mulher, adulta, 58 anos, diabética, residente em Sapé, inicio dos sintomas no dia 28/04/2020, interna em hospital público e veio a óbito no dia 12/05/2020.

Mulher, adulta, 43 anos, diabética, residente em São Sebastião da Lagoa de Roça, início dos sintomas no dia 29/04/2020, interna em hospital público e veio a óbito no dia 10/05/2020.

Homem, idoso, 91 anos, sem comorbidade, residente em Campina Grande, inicio dos sintomas no dia 05/05/2020, interno em hospital público e veio a óbito no dia 10/05/2020.

Homem, idoso, 64 anos, diabético, portador de doença cardíaca hipertensiva, residente em Piancó, inicio dos sintomas no dia 05/05/2020, interna em hospital público e veio a óbito no dia 12/05/2020.