Paraíba recebe respiradores pulmonares e amplia oferta de leitos de UTI

O Governo do Estado da Paraíba recebeu, neste sábado (2), os primeiros 20 respiradores enviados até o momento pelo Governo Federal (6 de transporte e 14 de UTI) para tratamento de pacientes diagnosticados com a Covid-19. Destes, 10 irão para o Hospital Metropolitano para que sejam abertos novos leitos até a próxima sexta-feira (8). Assim, a unidade contabiliza 20 novos leitos, já que 10 foram abertos na semana passada.



De acordo com o secretário estadual da Saúde, Geraldo Medeiros, outros quatro serão cedidos à Secretaria Municipal de João Pessoa que, com mais seis respiradores da rede municipal permitirão a abertura de 10 leitos de UTI no Pronto Vida até o dia 11 de maio e serão abertas 30 enfermarias no mesmo prazo.



“O objetivo de dividir parte desses respiradores enviados pelo Ministério da Saúde com a SMS de João Pessoa é auxiliar na abertura de leitos previstos no Plano Estadual de Contingência, uma vez que é o município que tem o maior quantitativo de casos”, informou.



Dos seis ventiladores de transporte que chegarão, quatro ficarão com o Estado para que sejam fortalecidas as Unidades de Suporte Avançado e dois vão para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Saiu) João Pessoa para reforçar as respostas na Região Metropolitana. Fotos: Francisco França SECOM