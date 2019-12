Paraíba gerou mais de 1,9 mil vagas de emprego com carteira assinada em novembro, diz Caged

A economia da Paraíba gerou 1.943 empregos com carteira assinada em novembro de 2019, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados divulgado nesta quinta-feira (19) pelo Ministério da Economia. Foram registradas 10.856 admissões e 8.913 demissões. De acordo com o Caged, esse é o melhor resultado da Paraíba em 5 anos. Em 2016, foi registrado o pior saldo com a redução de 347 postos de trabalho.

João Pessoa, de acordo com o Caged, foi a cidade que mais abriu vagas de emprego, um total de 5.028. A capital paraibana também apresentou o maior número de demissões, com 3.973, resultando em 1.055 empregos gerados. Campina Grande foi a segunda cidade que mais criou vagas de emprego, com 2.301 admissões e 2.004 demissões, 297 oportunidades foram abertas.Já o pior saldo foi registrado por Sousa, com 174 admissões e 296 demissões. Foram reduzidos 122 postos de trabalho.

Fonte: G1