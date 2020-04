Paraíba confirma segundo óbito em decorrência do Covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde confirmou, no início da tarde deste sábado (04), a segunda vítima fatal do Covid-19 no estado da Paraíba. Trata-se de uma mulher de 86 anos, portadora de Diabetes, Meningioma e Glaucoma, residente do município de Junco do Seridó.

Conforme a secretaria, a mulher apresentou início dos sintomas de Coronavírus no dia 25 de março e estava internada na UTI do Hospital Regional de Piancó desde a madrugada do dia 01 de abril. A paciente apresentava um quadro clínico estável, o que permitiu a remoção para a unidade de referência em João Pessoa, mas ela foi a óbito durante o trajeto.

A Secretaria de Estado da Saúde se solidariza com a família neste momento de dor e de luto.

