Paraíba confirma 559 novos casos de Covid-19 em 24h

Casos Confirmados: 28.013

Casos Descartados: 24.022

Óbitos confirmados: 633

Casos recuperados: 6.689

Total de municípios: 210

Neste domingo, 14 de junho, a Paraíba registrou 559 novos casos de Covid-19 e 10 óbitos confirmados desde a última atualização, 4 deles ocorridos nas últimas 24h. São 28.013 pessoas que já contraíram a doença, 6.689 que já se recuperaram e 633 faleceram.

A ocupação total de leitos de UTI (adulto, pediátrico e obstétrico) em todo o estado é de 69%. Fazendo um recorte apenas dos leitos de UTI para adultos na Região Metropolitana de João Pessoa, a taxa de ocupação chega a 80%. Em Campina Grande, estão ocupados 71% dos leitos de UTI adulto e no sertão, 49% dos leitos de UTI para adultos. O índice de Isolamento Social foi de apenas 38,9%, considerado baixo em relação à meta de 70% e à mínima de 50%.

Os casos confirmados estão distribuídos por 210 dos 223 municípios paraibanos:

Água Branca (14); Aguiar (2); Alagoa Grande (211); Alagoa Nova (93); Alagoinha (203); Alcantil (4) Alhandra (230); Amparo (12); Aparecida (11); Araçagi (109); Arara (39); Araruna (12); Areia (103); Areia de Baraúnas (1); Areial (18); Aroeiras (58); Assunção (20); Baia da Traição (83); Bananeiras (48); Baraúna (70); Barra de Santa Rosa (14); Barra de Santana (36); Barra de São Miguel (4); Bayeux (577); Belém (101); Belém do Brejo do Cruz (6); Bernardino Batista (2); Boa Ventura (1); Boa Vista (46); Bom Jesus (2); Bom Sucesso (5); Bonito de Santa Fé (1); Boqueirão (67); Borborema (2); Brejo do Cruz (37); Brejo dos Santos (3); Caaporã (592); Cabaceiras (7); Cabedelo (1404); Cachoeira dos Índios (22); Cacimba de Areia (5); Cacimba de Dentro (35); Cacimbas (24); Caiçara (46); Cajazeiras (226); Cajazeirinhas (1); Caldas Brandão (28); Campina Grande (4166); Capim (64); Caraúbas (2); Carrapateira (1); Casserengue (53); Catingueira (7), Catolé do Rocha (84); Caturité (30); Conceição (5); Condado (53); Conde (177); Congo (11); Coremas (22); Coxixola (7); Cruz do Espírito Santo (162); Cubati (13); Cuité (22); Cuité de Mamanguape (22); Cuitegí (66); Curral de Cima (11); Curral Velho (2), Damião (2); Desterro (13); Diamante (2); Dona Inês (5); Duas Estradas (36); Emas (1); Esperança (149); Fagundes (19); Frei Martinho (1); Gado Bravo (49); Guarabira (1243); Gurinhém (80); Gurjão (16); Ibiara (5); Igaracy (2); Imaculada (11); Ingá (167); Itabaiana (383); Itaporanga (8); Itapororoca (63); Itatuba (80); Jacaraú (38); Jericó (3); João Pessoa (7890); Joca Claudino (1); Juarez Távora (61); Juazeirinho (72); Junco do Seridó (12); Juripiranga (196); Juru (8); Lagoa (3); Lagoa de Dentro (11); Lagoa Seca (223); Lastro (3); Livramento (2); Logradouro (20); Lucena (98); Mãe d’Água (10); Malta (19); Mamanguape (558); Manaíra (2); Marcação (12); Mari (202); Marizópolis (4); Massaranduba (77); Mataraca (55); Matinhas (27); Mato Grosso (7); Matureia (14); Mogeiro (26); Montadas (18); Monteiro (41); Mulungu (76); Natuba (16); Nazarezinho (3); Nova Floresta (6), Nova Olinda (4); Nova Palmeira (15); Olho D´Água (25); Olivedos (8); Parari (2); Passagem (15); Patos (891); Paulista (45); Pedra Lavrada (17); Pedras de Fogo (563); Pedro Régis (1); Piancó (26); Picuí (42); Pilar (66); Pilões (25); Pilõezinhos (87); Pirpirituba (34); Pitimbu (292); Pocinhos (22); Pombal (97); Princesa Isabel (20); Puxinanã (92); Queimadas (250); Quixaba (17); Remígio (107); Riachão (5); Riachão do Bacamarte (136); Riachão do Poço (16); Riacho de Santo Antônio (5); Riacho dos Cavalos (2); Rio Tinto (187); Salgadinho (8); Salgado de São Felix (44); Santa Cecília (10); Santa Cruz (2); Santa Helena (2); Santa Inês (5); Santa Luzia (120); Santa Rita (907); Santa Terezinha (19); Santana dos Garrotes (2); Santo André (1); São Bentinho (15); São Bento (377); São Francisco (6); São João do Cariri (13); São João do Rio do Peixe (28); São João do Tigre (1); São José da Lagoa Tapada (16); São José de Caiana (22); São José de Espinharas (5); São José de Piranhas (12); São José de Princesa (1); São José do Bonfim (30); São José do Sabugi (94); São José dos Cordeiros (3); São José dos Ramos (31); São Mamede (20); São Miguel de Taipu (51); São Sebastião de Lagoa de Roça (62); São Sebastião do Umbuzeiro (4); São Vicente do Seridó (18); Sapé (309); Serra Branca (9); Serra da Raíz (12); Serra Grande (1); Serra Redonda (83); Serraria (21); Sertãozinho (24); Sobrado (43); Solânea (108); Soledade (45); Sossego (3), Sousa (358); Sumé (25); Tacima (41); Taperoá (37); Tavares (11); Teixeira (35); Tenório (7); Triunfo (1); Uiraúna (8); Umbuzeiro (18); Várzea (2); Vieirópolis (3); Vista Serrana (2).

*Dados Oficiais preliminares (fonte: SIM,e-sus VE e SIVEP) extraídos às 10h do dia 14/06, sujeitos a alteração por parte dos municípios.

10 óbitos foram confirmados, sendo 04 deles ocorridos nas últimas 24h.

Homem, 40 anos, residente em Campina Grande. Portador de doença renal. Inicio dos sintomas em 26/05, veio a óbito em hospital público no dia 12/06.

Homem, 80 anos, residente em Campim. Diabético, portador de câncer de próstata. Início dos sintomas em 09/06, veio a óbito em hospital público no dia 11/06.

Mulher, 73 anos, residente em Itapororoca. Diabética. Inicio dos sintomas em 11/06, veio a óbito em hospital público no dia 13/06.

Homem, 87 anos, residente em João Pessoa. Hipertenso, diabético, portador de doença neurológica. Inicio dos sintomas em 31/05, veio a óbito em hospital público no dia 12/06.

Mulher, 73 anos, residente em João Pessoa. Cardiopata. Inicio dos sintomas em 14/05, veio a óbito em hospital público no dia 14/06.

Homem, 60 anos, residente em Mamanguape. Hipertenso. Início dos sintomas em 02/06. Veio a óbito em hospital público no dia 13/06.

Homem, 65 anos, residente em Mamanguape. Hipertenso. Início dos sintomas em 03/06. Veio a óbito em hospital público no dia 13/06.

Homem, 54 anos, residente em Rio Tinto. Sem comorbidade. Início dos sintomas em 22/05. Veio a óbito em hospital público no dia 08/06.

Homem, 56 anos, residente em Santa Rita. Diabético. Início dos sintomas em 10/05, veio a óbito em hospital público no dia 04/06.

Mulher, 56 anos, residente em Sousa. Portadora da doença de parkinson. Início dos sintomas em 30/05, veio a óbito em hospital público no dia 09/06.

Os dados epidemiológicos e de ocupação de leitos podem ser visualizados em paraiba.pb.gov.br/coronavirus