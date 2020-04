Paraíba confirma 38 novos casos de Covid-19 nesta terça-feira (21)

A Paraíba registrou 38 novos casos do novo coronavírus (Covid-19) nas últimas 24 horas, de acordo com boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) nesta terça-feira (21).

No boletim também foi registrado a morte de mais 6 pessoas, 4 homens e 2 mulheres, entre 56 e 95 anos de idade.

Governo da Paraíba Secretaria de Estado da Saúde

Atualização COVID-19 21/04

Casos Confirmados: 301

Casos Descartados: 1161

Óbitos confirmados: 39

Casos recuperados: 116

Dos 301 casos confirmados até esta terça, 21 de abril, 116 já se recuperaram, 42 estão hospitalizados, 10 deles em leitos de UTI e 39, infelizmente, faleceram. Os demais se recuperam em isolamento domiciliar acompanhados pelas secretarias municipais de saúde. Os casos estão distribuídos em 23 municípios:

João Pessoa (202)

Santa Rita (24)

Campina Grande (20)

Cabedelo (12)

Bayeux (9)

Patos (8)

Junco do Seridó (3)

Pombal (2)

Serra Branca (1)

Sapé (3)

Sousa (1)

Igaracy (1)

Taperoá (1)

São João do Rio do Peixe (1)

Riachão do Poço (1)

São Bento (1)

Congo (1)

Queimadas (1)

Bom Jesus (1)

Conde (1)

Cruz do Espírito Santo (1)

Itabaiana (1)

Cajazeiras (2)

Óbitos registrados nesta terça-feira (21):

– Mulher, 71 anos, residente em João Pessoa, apresentava comorbidades como diabetes e obesidade. Estava internada em hospital privado, óbito do dia 17/04.

– Homem, 56 anos, profissional da saúde, residente em João Pessoa, cardiopata, teve início dos sintomas em 04/04, estava internado em hospital privado. Óbito ocorrido no dia 21/04/2020. – Homem, 62 anos, portador de neoplasia de cólon, estava internado em UTI de um hospital público. Residia em João Pessoa. Óbito ocorrido em 21/04

– Mulher, 67 anos, Moradora de João Pessoa, ex-tabagista,iniciou sintomas 07/04 ( tosse, cefaléia, febre, dor muscular), piorou e no dia 15/04 deu entrada em uma UPA sendo encaminhada a Hospital Público. Óbito 21/04

– Idoso, 95 anos, morador de João Pessoa iniciou sintomas gripais no dia 06/04, deu entrada em hospital público no dia 14/04 já com agravamento do quadro. Óbito ocorrido em 21/04 – Homem, 61 anos, hipertenso, residente em Cajazeiras, teve início de sintomas em 10/04. Estava internado em hospital público e o óbito ocorreu em 20/04.

No momento, 144 pessoas estão internadas com notificação de suspeita para Covid-19, sendo 111 em enfermaria (84 público/ 27 privado) e 33 na UTI (22 público/ 11 privado).

Governo da Paraíba

Secretaria de Estado da Saúde