Paraíba confirma 1.542 novos casos de Covid-19 em 24h

Casos Confirmados: 56.344

Casos Descartados: 67.549

Óbitos confirmados: 1.171

Casos recuperados: 19.999

Total de municípios: 218

Nesta quarta, 08 de julho, a Paraíba registrou 1.542 novos casos de Covid-19 e 26 óbitos confirmados desde a última atualização, 2 deles ocorridos nas últimas 24h. São 56.549 pessoas que já contraíram a doença, 19.999 que já se recuperaram e 1.171 faleceram. Até o momento, 167.558 testes para diagnóstico da Covid-19 já foram realizados.

A ocupação total de leitos de UTI (adulto, pediátrico e obstétrico) em todo o estado é de 56%. Fazendo um recorte apenas dos leitos de UTI para adultos na Região Metropolitana de João Pessoa, a taxa de ocupação chega a 65%. Em Campina Grande, estão ocupados 49% dos leitos de UTI adulto e no sertão, 42% dos leitos de UTI para adultos.

O índice de Isolamento Social foi de apenas 39,5 %, considerado baixo em relação à meta de 70% e à mínima de 50%.

Os casos confirmados estão distribuídos por 218 dos 223 municípios paraibanos:

Água Branca (33); Aguiar (19); Alagoa Grande (490); Alagoa Nova (195); Alagoinha (555); Alcantil (22); Algodão de Jandaíra (4); Alhandra (379); Amparo (12); Aparecida (36); Araçagi (317); Arara (115); Araruna (126); Areia (185); Areia de Baraúnas (1); Areial (33); Aroeiras (102); Assunção (27); Baia da Traição (233); Bananeiras (93); Baraúna (119); Barra de Santa Rosa (23); Barra de Santana (65); Barra de São Miguel (9); Bayeux (1003); Belém (422); Belém do Brejo do Cruz (9); Bernardino Batista (3); Boa Ventura (3); Boa Vista (58); Bom Jesus (6); Bom Sucesso (7); Bonito de Santa Fé (5); Boqueirão (155); Borborema (7); Brejo do Cruz (140); Brejo dos Santos (8); Caaporã (795); Cabaceiras (15); Cabedelo (1976); Cachoeira dos Índios (46); Cacimba de Areia (7); Cacimba de Dentro (60); Cacimbas (39); Caiçara (265); Cajazeiras (719); Cajazeirinhas (1); Caldas Brandão (105); Camalaú (1); Campina Grande (7620); Capim (127); Caraúbas (26); Carrapateira (26); Casserengue (143); Catingueira (15), Catolé do Rocha (174); Caturité (61); Conceição (98); Condado (83); Conde (457); Congo (39); Coremas (39); Coxixola (12); Cruz do Espírito Santo (193); Cubati (52); Cuité (120); Cuité de Mamanguape (63); Cuitegí (163); Curral de Cima (15); Curral Velho (1), Damião (3); Desterro (37); Diamante (3); Dona Inês (30); Duas Estradas (44); Emas (4); Esperança (297); Fagundes (53); Frei Martinho (3); Gado Bravo (76); Guarabira (2527); Gurinhém (219); Gurjão (19); Ibiara (12); Igaracy (4); Imaculada (24); Ingá (398); Itabaiana (754); Itaporanga (49); Itapororoca (297); Itatuba (173); Jacaraú (148); Jericó (5); João Pessoa (15594); Joca Claudino (2); Juarez Távora (189); Juazeirinho (121); Junco do Seridó (28); Juripiranga (332); Juru (13); Lagoa (3); Lagoa de Dentro (49); Lagoa Seca (464); Lastro (15); Livramento (45); Logradouro (75); Lucena (208); Mãe d’Água (14); Malta (25); Mamanguape (1500); Manaíra (8); Marcação (80); Mari (547); Marizópolis (8); Massaranduba (200); Mataraca (117); Matinhas (49); Mato Grosso (7); Matureia (25); Mogeiro (84); Montadas (34); Monteiro (124); Mulungu (204); Natuba (45); Nazarezinho (8); Nova Floresta (21), Nova Olinda (6); Nova Palmeira (39); Olho D´Água (34); Olivedos (42); Parari (4); Passagem (29); Patos (1879); Paulista (65); Pedra Lavrada (22); Pedras de Fogo (1027); Pedro Régis (27); Piancó (79); Picuí (110); Pilar (182); Pilões (39); Pilõezinhos (173); Pirpirituba (126); Pitimbu (529); Pocinhos (66); Poço Dantas (3); Pombal (172); Prata (2); Princesa Isabel (45); Puxinanã (194); Queimadas (621); Quixaba (26); Remígio (174); Riachão (31); Riachão do Bacamarte (192); Riachão do Poço (38); Riacho de Santo Antônio (18); Riacho dos Cavalos (5); Rio Tinto (547); Salgadinho (11); Salgado de São Felix (119); Santa Cecília (21); Santa Cruz (13); Santa Helena (10); Santa Inês (20); Santa Luzia (176); Santa Rita (1424); Santa Terezinha (35); Santana de Mangueira (1); Santana dos Garrotes (6); Santo André (5); São Bentinho (23); São Bento (659); São Domingos do Cariri (22); São Francisco (8); São João do Cariri (31); São João do Rio do Peixe (81); São João do Tigre (4); São José da Lagoa Tapada (18); São José de Caiana (32); São José de Espinharas (10); São José de Piranhas (71); São José de Princesa (1); São José do Bonfim (51); São José do Brejo do Cruz (5); São José do Sabugi (164); São José dos Cordeiros (4); São José dos Ramos (116); São Mamede (33); São Miguel de Taipu (77); São Sebastião de Lagoa de Roça (127); São Sebastião do Umbuzeiro (4); São Vicente do Seridó (24); Sapé (603); Serra Branca (81); Serra da Raíz (13); Serra Grande (6); Serra Redonda (147); Serraria (35); Sertãozinho (50); Sobrado (97); Solânea (188); Soledade (99); Sossego (7), Sousa (630); Sumé (86); Tacima (81); Taperoá (51); Tavares (31); Teixeira (83); Tenório (11); Triunfo (11); Uiraúna (27); Umbuzeiro (45); Várzea (8); Vieirópolis (4); Vista Serrana (2), Zabelê (4).

*Dados oficiais preliminares (fonte: SIM,e-sus VE e SIVEP) extraídos às 10h do dia 08/07, sujeitos a alteração por parte dos municípios.

26 óbitos foram registrados entre os dias 03 de maio e 08 de julho:

Mulher, 28 anos. Residente em João Pessoa. Sem Comorbidade. Início dos sintomas em 29/04. Foi a óbito em hospital público no dia 03/05.

Homem, 79 anos. Residente em João Pessoa. Sem comorbidade. Início dos sintomas em 23/04. Foi a óbito em hospital privado no dia 04/05.

Mulher, 78 anos. Residente em João Pessoa. Cardiopata, hipertensa e portadora de hipertiroidismo. Início dos sintomas em 03/05. Foi a óbito em hospital privado no dia 11/05.

Mulher, 93 anos. Residente em João Pessoa. Diabética e hipertensa. Início dos sintomas em 08/05. Foi a óbito em hospital privado no dia 23/05.

Mulher, 89 anos. Residente em João Pessoa. Sem comorbidades. Início dos sintomas em 20/05. Foi a óbito em hospital público no dia 25/05.

Mulher, 53 anos. Residente em João Pessoa. Diabética, cardiopata, imunossuprimida. Início dos sintomas em 18/05. Foi a óbito em hospital privado no dia 26/05.

Mulher, 75 anos. Residente em Mulungu. Paciente com AVE prévio. Início dos sintomas em 24/05. Foi a óbito em hospital público no dia 26/05.

Homem, 62 anos. Residente em João Pessoa. Hipertenso, diabético, portador de doença neurológica. Início dos sintomas em 14/05. Foi a óbito em hospital privado no dia 27/05.

Mulher, 97 anos. Residente em João Pessoa. Hipertensa, diabética, obesa e portadora de doença neurológica. Início dos sintomas em 31/05. Foi a óbito no mesmo dia em hospital público.

Homem, 57 anos. Residente em Cruz do Espírito Santo.Hipertenso e diabético. Início dos sintomas em 19/05. Foi a óbito em hospital privado no dia 08/06.

Mulher, 92 anos. Residente em Campina Grande. Sem comorbidade. Início dos sintomas em 06/06. Foi a óbito em hospital público no dia 10/06.

Homem, 80 anos. Residente em Alagoinha. Diabético. Início dos sintomas em 11/06. Foi a óbito em hospital público no dia 23/06.

Homem, 23 anos. Residente em Mari. Diabético. Início dos sintomas em 19/06. Foi a óbito em hospital público no dia 24/06.

Homem, 91 anos. Sem comorbidades. Início dos sintomas em 15/06. Foi a óbito em hospital público no dia 27/06.

Mulher, 77 anos. Residente em Bonito de Santa Fé. Portadora de doença respiratória. Início dos sintomas em 30/06. Foi a óbito em hospital público no dia 01/07.

Homem,72 anos. Residente em Campina Grande. Sem comorbidade. Início dos sintomas em 06/06. Foi a óbito em hospital púbico no dia 02/07.

Mulher, 79 anos. Residente em Campina Grande. Cardiopata e diabética . Início dos sintomas em 25/06. foi a óbito em hospital público no dia 02/07.

Homem, 83 anos. Residente em Mari. Diabético, portador de doença neurológica e sequelado de AVC. Início dos sintomas em 26/06. Foi a óbito em sua residência no dia 02/07.

Homem, 73 anos. Residente em Campina Grande. Cardiopata. Início dos sintomas em 19/06. Foi a óbito em hospital público no dia 03/07.

Mulher, 52 anos. Residente em João Pessoa. Sem comorbidade. Início dos sintomas em 23/06. Foi a óbito em hospital público no dia 04/07.

Homem, 68 anos. Residente em Sousa. Sem comorbidades. Início dos sintomas em 20/06. Foi a óbito em hospital público no dia 04/07.

Homem, 32 anos. Residente em Campina Grande. Hipertenso e cardiopata, obeso e tabagista. Início dos sintomas em 15/06. Foi a óbito em hospital público no dia 05/07.

Mulher, 79 anos. Residente em Alhandra. Hipertensa. Início dos sintomas em 26/06. Foi a óbito em hospital público no dia 06/07.

Mulher, 69 anos. Residente em João Pessoa. Hipertensa e diabética. Início dos sintomas em 14/06. Foi a óbito em hospital público no dia 06/07.

Mulher, 79 anos. Residente em Cajazeiras. Comorbidades não informadas. Início dos sintomas em 09/06. Foi a óbito em hospital público no dia 08/07.

Homem, 31 anos. Residente em Sousa. Cardiopata. Início dos sintomas em 24/06. Foi a óbito em hospital público no dia 08/07.

Os dados epidemiológicos e de ocupação de leitos estão disponíveis em www.paraiba.pb.gov.br/coronavirus