Para melhorar o trânsito na Festa de São Sebastião, equipe da Prefeitura de Pilõezinhos se reúne com equipe da 2ª CPTran

Parte da equipe da Prefeitura de Pilõezinhos, responsável pela organização da Festa de São Sebastião 2020, se reuniu na tarde desta quinta-feira (26) com a equipe da 2ª CPTran onde, na oportunidade, discutiram as melhores estratégias para o melhoramento no fluxo e na organização dos veículos que estarão trafegando durante as noites que terão atrações no palco principal em janeiro de 2020.

A ideia principal, além da maior segurança, é deixar as principais ruas que dão acesso à festa totalmente desobstruídas, com o apoio total da equipe de segurança que será contratada pela Prefeitura e, também, com a orientação necessária da equipe da 2ª Companhia de Trânsito do 4º Batalhão de Polícia Militar.

Neste ano de 2020, além da estrutura e da organização da festa, o trânsito também passará por algumas mudanças. Nas ruas principais serão proibidos, em alguns pontos, estacionamentos de veículos. E serão definidas, também, as localidades que serão destinadas para estacionamentos de carros e motos. De acordo com um levantamento feito pela equipe da organização da Festa de São Sebastião 2020 de Pilõezinhos, espera-se, nas noites de festa no palco principal, um grande número de pessoas e, consequentemente, um aumento no fluxo de veículos. Por este motivo, as estratégias para a organização do trânsito começaram no início de dezembro, onde buscamos informações e orientações de profissionais especializados na área para darmos maior comodidade e segurança às pessoas que virão prestigiar o nosso evento.

A Festa de São Sebastião é realizada de 11 a 20 de janeiro. Nesta sexta-feira (27) será divulgada, em uma coletiva de imprensa que será realizada no Auditório Maria Margarida Constantino, às 9h30, ao lado da Escola Marlene Alves, em Pilõezinhos, a programação oficial da Festa de São Sebastião 2020. Várias atrações de nível nacional estarão na programação da festa do nosso padroeiro, tanto no palco principal como também no tradicional palco do brega.