PANDEMIA: Pneumologista explica como coronavírus age no corpo humano e lista doenças respiratórias mais preocupantes para Covid-19

Quando se fala de doenças respiratórias, tende-se a pensar em rinite, sinusite, asma, pneumonia, bronquite e tantas outras. Sendo umas mais leves e outras mais fortes. Independente de qual seja o tipo de doença respiratória, quem possui alguma dessas anda ainda mais temeroso por conta do novo coronavírus. Porém, o médico pneumologista do Sistema Hapvida, Carlos Nogueira, explica que não é qualquer doença do trato respiratório que pode ser considerada fator de risco para Covid-19.



“Por exemplo, a rinite que apesar de ser uma doença respiratória, não é fator de risco. Dentre as doenças que mais preocupam estão a Asma e a DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica). São doenças que podem gerar uma crise de broncoespasmo, que é mais conhecido como chiado no peito, e num contexto da doença causada pelo coronavírus, pode ser prejudicial”, explica.



O pneumologista ressalta que o vírus atua no organismo humano causando uma inflamação nos pulmões. “Devido a isso, ocorre excesso de líquido no interior do pulmão, o que dificulta a entrada de oxigênio no sangue”, esclarece.



Carlos Nogueira afirma ainda que em relação aos fumantes, o cigarro atrapalha as defesas dos pulmões. “Ele causa lesões nos cílios, que são como pequenas vassouras que existem nas vias respiratórias, responsáveis pela retirada de secreção. Outro problema é a reação inflamatória causada pelas substâncias tóxicas do cigarro que atrapalham a sua defesa”, pontua.



Baixas Temperaturas – O médico destaca que nesse período de quedas de temperatura o mais importante é que todos tomem cuidados redobrados. “As pessoas que têm as doenças respiratórias têm mais riscos e por isso devem ter mais cuidados, mas o principal é termos a noção que para vencer essa epidemia todos devemos ter o máximo de cuidado, pois ainda está incerto se as pessoas assintomáticas, ou com poucos sintomas transmite a doença”, conclui. Assessoria de Imprensa