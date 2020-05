PANDEMIA: Especialista explica como fortalecer a imunidade neste período de pandemia

O mundo vivencia o enfrentamento ao avanço da Covid-19. Pesquisadores trabalham incansavelmente, assim como profissionais da saúde, medidas de cuidados estão sendo tomadas pela população, desde o uso de EPIs até o isolamento social. Nesse período é fundamental o cuidado consigo, com a saúde mental e física. Para isso, priorizar uma alimentação de qualidade é também fortalecer o organismo. A nutricionista do Hapvida, Aylin Correia fala da importância da alimentação para a imunidade.



“A maior parte das células do sistema imunológico estão ligadas no nosso intestino. São formadas nele, e vão para corrente sanguínea. Dentre os alimentos que podem fortalecer a imunidade estão os alimentos ricos em vitaminas C, alimentos ricos em fibras como: frutas, verduras, sementes e farelos.”, elucida.



É fundamental nesse período de quarentena não relaxar com esses cuidados, a nutricionista destaca que existem alimentos que podem baixar a imunidade, são eles os alimentos processados, industrializados e com uma grande quantidade de gorduras saturadas e açúcares simples. Ela ainda acrescenta que existem chás que podem fortalecer o organismo, bem como frutas e sucos.



“Alguns chás são benéficos sim. Ao preferir o suco e a fruta in natura, prefira sempre a fruta, pois ao fazer o suco perdemos boa parte das fibras contidas na mesma.”, pontua.



