PANDEMIA CORONAVÍRUS: Diante do isolamento social, Camila pede implantação de serviço especializado para prevenir suicídio

A deputada estadual Camila Toscano (PSDB) encaminhou ofício ao governador João Azevedo e apresentou Requerimento na Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) solicitando a realização de parcerias entre a Rede de Saúde Mental da Paraíba e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) dos municípios paraibanos, visando a implantação, neste período de isolamento social, de um serviço especializado para atendimento das situações de crises em saúde mental no contexto psicossocial, visando à prevenção ao suicídio.

De acordo com a deputada, a atuação do serviço especializado deve ser feita com núcleos móveis de atendimento composta por equipe multidisciplinar no local. A parlamentar lembra que apesar da pandemia explícita do coronavírus, há uma outra epidemia silenciosa, que é entendida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como o “mal do século” que é a depressão e as ideias suicidas.

A OMS estima que atualmente 322 milhões de pessoas no mundo tenham depressão. No Brasil os números são alarmantes. Dados mostram que taxas de suicídio foram 7% maiores no Brasil em 2016, último ano da pesquisa, do que em 2010. A cada 100 mil habitantes aumentou 7% no Brasil, ao contrário do índice mundial, que caiu 9,8%.

“Diante desse cenário atual de isolamento social em decorrência da pandemia causada pela propagação da Covid-19 e em consonância com a legislação que assegura os direitos e proteção às pessoas com transtorno mental, que estabeleceu a Política Nacional de Urgências, a Paraíba precisa de um serviço especializado para atender situações de crises em saúde mental no contexto psicossocial”, destacou Camila.

Transferência – A deputada solicitou ainda ao Governo do Estado que fossem adotadas as providências cabíveis para a transferência dos pacientes do Complexo Psiquiátrico Juliano Moreira acometidos pela Covid-19 para hospitais especializados no tratamento de doenças respiratórias.