Padre Nilson Nunes testa positivo para Covid-19 e está em isolamento

O padre Nilson Nunes, pároco do Santuário Mãe Rainha no Bairro do Bessa em João Pessoa informou nesta segunda-feira (4) por meio de vídeos em suas redes sociais, que foi diagnosticado com a Covid-19. Ele esclareceu que fez o exame, dando diagnóstico positivo e que por causa disso, está em isolamento domiciliar para se tratar da doença.

“Seguindo todas as orientações dos profissionais de Saúde, estou iniciando o meu isolamento. Durante este período de isolamento estarei rezando muito mais por você, pela sua família, peço que vocês também rezem por mim. É necessário que cada um faça sua parte e assim vamos vencer esse grande inimigo”, disse.

Ainda segundo ele, mesmo sem poder exercer o ofício durante esse período, os cristão poderão acompanhar os programas apresentados por ele na rádio e TV Arapuan que serão reprisados.