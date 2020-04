Pacientes com sintomas leves de covid-19 começam a ser testados 

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de João Pessoa, iniciou a ação de teste rápido em domicílio neste domingo (26). A estratégia foi elaborada após a chegada do primeiro lote das 310 mil unidades de teste rápido compradas pelo Governo da Paraíba, com recursos próprios, para serem aplicadas na população. A SES repassou 3 mil testes para a capital e, em contrapartida, o município entrou com a equipe de testagem.



De acordo com a secretária executiva da Saúde da Paraíba, Renata Nóbrega, a SES distribuiu as 20 mil unidades entre 36 municípios, priorizando a região metropolitana da capital que detém mais de 80% dos casos do novo coronavírus (covid-19). Ela explica que a estratégia adotada em João Pessoa, em parceria com a SMS, foi a testagem em domicílio, para evitar aglomerações.



“Enviamos para a secretaria municipal 3 mil testes rápidos e colocamos junto a eles profissionais do estado para auxiliar com a metodologia adotada. As pessoas que serão testadas são aquelas com tempo de sintomas acima de sete dias e que foram notificadas com Síndrome Gripal pela central de atendimento do município no período entre 17 de março e 17 de abril. Para todos os 36 municípios tivemos a mesma contrapartida. Enviamos os testes adquiridos com recursos do Estado e eles vão arcar com os EPIs e as testagens”, pontua.



O objetivo da estratégia é mensurar o número de indivíduos com Síndrome Gripal infectados pelo Covid-19 e saber como se comporta a doença na capital, a área mais afetada da Paraíba. Com isso, o Estado e o município esperam obter dados que possam auxiliar na tomada de decisão de estratégias para o enfrentamento da pandemia. A testagem será realizada por 30 equipes de saúde no período de 26 a 30 de abril.



Testes rápidos na Paraíba – Os testes rápidos foram distribuídos em serviços estaduais e municipais para testagem do público-alvo mantendo o fluxo de registro das informações via sistemas oficiais.



Em Campina Grande, a testagem será feita nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA) de referência. Na 2ª Gerência Regional de Saúde (GRS), a referência para os testes rápidos será a UPA de Guarabira. Na 3ª GRS os testes rápidos serão realizados no Hospital Municipal de Esperança, no Centro de Testagem de Esperança e no Hospital Municipal de Areia. Na 4ª GRS a oferta dos testes rápidos será no Centro de Testagem de Cuité, Centro Testagem de Picuí e Hospital Regional de Picuí.



Na 5ª GRS as referências são o Hospital de Sumé, Hospital de Serra Branca, UPA de Monteiro; 6ª GRS: Hospital Regional de Patos ou UPA de Patos e Hospital Sinhá Carneiro, em Santa Luzia; 7ª GRS: Piancó, Conceição, Hospital Regional de Itaporanga; 8ª GRS: Hospital Regional de Catolé, Hospital Municipal de São Bento, Hospital Municipal de Brejo do Cruz; 9ª GRS: UPA de Cajazeiras, Posto de Testagem Uiraúna, Hospital Municipal de São José de Piranhas; 10ª GRS: Sousa, nos Centro de Testagem e na UPA; 11ª GRS: Hospital de Princesa Isabel, Hospital Municipal de Princesa Isabel, Hospital Municipal de Água Branca e Hospital Municipal de Juru; 12ª GRS: UPA de Ingá, Hospital Municipal de Pedras de Fogo, Posto de Testagem de Itabaiana; 13ª GRS: Pombal Hospital Regional de Pombal, UPA de Pombal, Hospital Municipal de Paulista; 14ª GRS: Posto de Testagem de Mamanguape, Secretaria Municipal de Saúde e Hospital Regional;15ª GRS: Hospital Regional de Queimadas, Hospital Municipal de Aroeiras, Hospital Municipal de Boqueirão; 16ª GRS: Hospital Geral de Taperoá e Hospital Municipal de Soledade.

SECOM