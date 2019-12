Os 4 apps mais populares dos últimos dez anos (todos do Facebook)

A empresa de análise de dados App Annie revelou quais foram as aplicações mais descarregadas nos últimos dez anos e os resultados são os esperados: o Facebook dominou o mercado. A razão? As quatro aplicações mais procuradas da década pertencem todas à rede social criada por Mark Zuckerberg.

Nos quatro primeiros lugares da lista da App Annie, de acordo com o The Next Web, estão (por ordem): Facebook, Messenger, WhatsApp e Instagram.

Segundo a publicação, não é surpresa que estas sejam as redes sociais a dominar o mercado das aplicações, dado o lugar que ocupam no próprio dia a dia dos utilizadores.

No entanto, não deixa de ser curioso que os quatro primeiros lugares estejam ocupados por aplicações detidas pelo Facebook, depois de dois anos em que a rede social foi atingida por vários escândalos de acesso ilegal a dados dos utilizadores, levando até o próprio Mark Zuckerberg a ser ouvido no congresso norte-americano.

Notícias ao Minuto