ORGANIZADORA DO BLOCO DA CALÇADA PREPARA ARRAIAL VIRTUAL EM GUARABIRA

Para enfrentar as mudanças causadas, pela pandemia do Covid-19, a empresária Iremar Ramalho montou em sua casa o “Arraiá da Calçada”, afim de não passar em branco as comemorações juninas e manter a alegria nesse momento.

Com bandeirinhas tendo ao centro a foto de cada pessoa que já tenha participado dos eventos na famosa calçada, Iremar mostra a importância do isolamento para vencermos o vírus, não deixando a irreverência peculiar do nordestino.

A empresária preparou toda uma ornamentação junina especial, e está fazendo a divulgação nas suas mídias sociais, recebendo elogios pela iniciativa, que começou quando teve de comemorar seu niver durante essa pandemia.

” Mesmo distantes os amigos devem ser lembrados e homenageados, e esse arraiá é a maneira de brincarmos juntos nossa festa junina”, disse Iremar, acrescentando que os encontros da Calçada voltará mais forte quando tudo estiver controlado.

Jaciara Almeida