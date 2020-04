Oposição de Lagoa de Dentro fecha chapa, Camaf e Bruno Freire serão candidatos e vão enfrentar Ze…

Oposição de Lagoa de Dentro fecha chapa, Camaf e Bruno Freire serão candidatos e vão enfrentar Zezinho da Rapadura

O grupo de oposição de Lagoa de Dentro, no agreste paraibano, selou a aliança entre o atual presidente da câmara de Lagoa de Dentro, Camaf Douglas e o grupo liderado por Neto Freire, está união já havia sendo cogitada a alguns dias, era cada vez mais evidente a aliança entre Neto Freire e Camaf Douglas. Em reunião realizada no sitio do empresário Neto Freire, o grupo de oposição decidiu pela união e fez a composição de uma chapa para o embate nas eleições deste ano, Camaf Douglas vai disputar a prefeitura ao lado de Bruno, Freire, Camaf para prefeito e Bruno Freire, candidato a Vice Prefeito, os dois vão enfrentar o Candidato apresentado por Fabiano Pedro, que já apresentou Zezinho e Leandro Vieira, o nome do jovem Bruno Freire teve o aval do grupo de oposição que recebeu a benção do seu pai o empresário Neto Freire, a união oferece uma chapa competitiva e vai com força para a disputa deste Ano.

