Operação Verão 2020: Governo reforça segurança durante alta temporada

Até o próximo mês de fevereiro, a Paraíba contará com um reforço diário de mais de 1.600 policiais militares e civis e bombeiros militares, além de agentes de trânsito que intensificarão as ações da Operação Lei Seca e a utilização da aeronave Acauã 2. A Operação Verão 2020 foi lançada na manhã desta sexta-feira (20), durante solenidade no Largo da Gameleira, em Tambaú. Na ocasião, o Governo do Estado entregou R$ 3 milhões em equipamentos, incluindo moto aquática, viaturas e equipamentos de proteção individual para o Corpo de Bombeiros.



Na solenidade, o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Jean Nunes, destacou a eficiência das ações integradas na área da segurança. “A política de operações e ações integradas da Secretaria da Segurança Pública já vem de uma longa data, e a gente vem fortalecendo isso cada vez mais. É tanto que, no dia de hoje, no lançamento da Operação Verão, a gente faz exatamente com esse espírito: todos os órgãos envolvidos aqui, Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiros, Detran, órgãos do Governo Federal, Capitania dos Portos, todos aqueles que precisam de fato se envolver numa operação desse porte, Operação Verão, pra cuidar tanto da nossa população quanto do nosso turista. Há muitas ações que serão desenvolvidas. Vamos ter também, mais uma vez, o uso do helicóptero. O Acauã 2 vai começar um novo serviço de resgate. Enfim, estamos juntando forças para garantir a melhor prestação de serviços para nossa população”, ressaltou.



Participaram da solenidade, entre outras autoridades, o secretário executivo da Segurança e Defesa Social, Lamarck Donato; o comandante geral da Polícia Militar, coronel Euller Chaves; o comandante geral do Corpo de Bombeiros, coronel Marcelo Araújo; e o secretário de Articulação Política, João Gonçalves; e o superintendente do Detran-PB, Agamenon Vieira.



Equipamentos – Durante a solenidade, o Corpo de Bombeiros Militar recebeu cinco veículos do tipo hatch, três motos aquáticas com reboques rodoviários, sete desencarceradores, 14 conjuntos de estabilização, 20 postos de guarda-vidas, seis veículos operacionais e seis conjuntos de combate a incêndios, que serão utilizados na região litorânea e no interior em mananciais, como rios, açudes e lagos. Ao todo, durante o período, a instituição chegará a empregar um efetivo de 281 homens e mulheres por dia e 95 viaturas na Operação Verão.



O material entregue vai evitar afogamentos e outros incidentes, reforçando as ações preventivas e o efetivo de guarda-vidas nas praias do litoral paraibano abrangendo 133 km da faixa de Barra de Camaratuba a Acaú – limites com os estados do Rio Grande do Norte e Pernambuco, respectivamente, e também no interior paraibano. Nessa área, os bombeiros militares irão trabalhar no serviço de praia, auxiliados por embarcações, lanchas, botes infláveis de salvamento e jet-skis. Dentro do efetivo empenhado estão também mergulhadores que são preparados para atuar na busca e resgate de vítimas em ambientes subaquáticos.



Atuação da PM – Já a Polícia Militar terá nas ruas um efetivo de 1.033 homens e mulheres por dia, atuando com quase 500 viaturas, em aproximadamente 107 cidades. As ações seguem orientações dos setores de Inteligência e Estatística da corporação, mapeando e ocupando áreas estratégicas para combate aos crimes patrimoniais e contra a vida.



Na região metropolitana da capital, a Companhia Especializada em Apoio ao Turista (CEATur) reforça as ações de segurança pública com rondas, blitzen, abordagens e ações preventivas em toda a orla de João Pessoa, litoral sul do estado e em pontos de interesses turísticos. O esquema de segurança prevê o uso dos Veículos Individuais de Policiamento (VIP), que permitem mais rapidez e agilidade no atendimento em ocorrências com terrenos arenosos, como a faixa da praia. Os VIP são novos, e foram entregues à PM pelo Governo do Estado no último mês de agosto. A CEATur também empregará o cliclopatrulhamento.

O apoio de policiamento especializado como Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário (BPTran), Batalhão Especializado em Policiamento com Motocicletas (BEPMotos), Batalhão de Polícia Ambiental (BPAmb), Regimento de Polícia Montada (RPMont), entre outros, também irão integrar as ações que visam proteger a Paraíba em um dos períodos mais visitados do ano por turistas.



Prevenção – A Polícia Civil também vai reforçar seu efetivo durante a Operação Verão, com 300 homens e mulheres por dia. A Delegacia Móvel estará presente nas localidades de eventos e um trabalho preventivo será realizado pela Coordenação das Delegacias de Atendimento a Mulher (Coordeam), a fim reduzir os casos de violência doméstica. Em João Pessoa, a Delegacia de Atendimento ao Turista (Deatur), no Centro Turístico de Tambaú, irá funcionar em regime de plantão para registro de Boletins de Ocorrência e haverá reforço na 10ª Delegacia Distrital, no bairro de Tambaú, e na 12ª Delegacia Distrital, em Manaíra.



No interior do Estado, os pólos de plantão permanecem realizando procedimentos e atendimento ao público. Delegacias especializadas como a de Crimes contra o Patrimônio (Roubos e Furtos), Crimes contra a Pessoa (Homicídios), e Entorpecentes ainda estarão atuando de maneira diferenciada.



Fiscalização de trânsito e Lei Seca – O Departamento Estadual de Trânsito (Detran), por meio da Coordenação de Policiamento e Fiscalização de Trânsito, intensificará as ações da Operação Lei Seca durante a Operação Verão 2020, com fiscalizações que visam coibir os abusos praticados por condutores que desobedecerem as leis de trânsito, principalmente com infrações relacionadas à embriaguez ao volante, e a utilização de etilômetros.



O trabalho vai acontecer em ações isoladas e/ou em conjunto com os órgãos operativos do Estado e dos municípios, adotando pontos de abordagem em locais próximos às áreas de eventos, nos principais corredores de tráfego de veículos, no sentido de agir preventivamente e também repressivamente nos casos de flagrante. São locais de fiscalização: João Pessoa, em toda a sua faixa litorânea; Litoral Norte, nas praias de Lucena e Baia da Traição; Litoral Sul, nas praias de Jacumã (Conde), Pitimbu; e outros locais a serem determinados pela Superintendência do Detran-PB.