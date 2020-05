Operação Trabalhador: Polícia Militar reforça segurança no feriadão 

Policiais do 4º BPM realizam Operação Trabalhador e reforçam segurança no feriadão

Policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) deram início, na noite dessa quinta-feira (30), à Operação Trabalhador, que se estende até a madrugada da próxima segunda-feira (4), reforçando a segurança durante o feriadão. A operação está sendo realizada pela Polícia Militar em todo o Estado da Paraíba, mobilizando um total de 3.226 policiais e 887 viaturas que estão atuando no combate aos crimes contra a vida, contra o patrimônio, tráfico de drogas e atividades de prevenção do Novo Coronavírus.

Na área do 4º BPM, a Operação Trabalhador foi deflagrada sob o comando do tenente-coronel Gilberto, e foi realizada nas cidades de Guarabira, Belém, Pirpirituba, Mulungu, Alagoinha, Juarez Távora e Alagoa Grande, com as guarnições do comandante do 4º BPM, CPU (Coordenador de Policiamento da Unidade), tenente Danilo, Patamos, Força Tática, CPTran e dos Destacamentos das cidades onde aconteceu a operação.

Durante a operação, três motos foram apreendidas por infrações de trânsito e um homem foi preso, já na madrugada desta sexta-feira (1º), por dirigir veículo sob influência de álcool. A guarnição do comando se deparou com o condutor de um veículo transitando com sinais de embriaguez no centro de Pirpirituba e, após a abordagem, constatou também que ele não possuía habilitação. A guarnição de trânsito realizou o teste do etilômetro, que indicou 0,55 mg/l e ele foi encaminhado para a delegacia.

SECOM