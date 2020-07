Operação Previna-se: PM prende mais de 100 suspeitos e apreende 23 armas no fim de semana na Paraíba

A Polícia Militar fechou o fim e semana com a prisão e apreensão de 112 suspeitos, 23 armas de fogo, quase 4 kg de drogas e a recuperação de 8 veículos com queixas de roubo. O resultado é consequência da Operação Previna-se, que reforçou a segurança em todo o Estado no período. Além das atividades de prevenção aos crimes contra a vida, contra o patrimônio, tráfico de drogas e outros delitos, a Operação Previna-se deu continuidade também ao trabalho para evitar a proliferação do novo coronavírus, com o combate às aglomerações de pessoas, principalmente em festa e bares, com ações registradas nas cidades do Conde, Guarabira e Campina Grande. Outra forma de atuar da Previna-se foi a distribuição de alimentos em comunidades carentes. As doações foram arrecadadas na operação Somos Solidariedade, realizada pelo Governo do Estado, por meio de vários órgãos. Ao todo, foram 937 policiais e 382 viaturas que fizeram parte da operação, com reforço maior para o Sertão, na região de Catolé do Rocha. As 112 pessoas detidas na operação foram por porte ilegal de arma, roubo, tráfico, furto e outros seis crimes. Segurança nos transportes coletivos – Com a retomada da circulação dos transportes coletivos da Capital, a corporação começou a reforçar a segurança para evitar crimes contra os usuários do transporte coletivo, com a volta da operação Ônibus Seguro. A atuação será adequada aos horários e novos itinerários de circulação dos coletivos. A medida será estendida para o policiamento em paradas de ônibus. secom