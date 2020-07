Operação Ônibus Seguro reforça a segurança durante a retoma da circulação do transporte público

A Polícia Militar deflagrou, nesta terça-feira (7), a Operação Ônibus Seguro, que volta às ruas para garantir a segurança na retomada da circulação do transporte público, em João Pessoa. As atividades acontecem de duas maneiras: com reforço das rondas nas proximidades das paradas de ônibus e a presença de checkpoints nas principais vias urbanas. O retorno da operação foi determinado pelo comandante-geral da PM, coronel Euller Chaves, com atuação policial feita com base em horários e dias previstos para o funcionamento do transporte público, neste primeiro momento. Em reunião realizada através de videoconferência, os comandantes de Batalhões e Companhias responsáveis pela segurança da Capital analisaram a quantidade de ônibus que voltaram a funcionar, a estimativa do fluxo de pessoas, já que a quantidade foi limitada, e as linhas que estão operando, inclusive com as novas rotas. O planejamento começou a ser colocado em prática já na manhã desta terça-feira e busca prevenir crimes de roubos e furtos contra usuários e trabalhadores do transporte público de João Pessoa. SECOM